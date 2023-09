Arabie saoudite. La déclaration de culpabilité et la peine de mort « absurdes » prononcées contre un homme condamné en raison de publications sur les réseaux sociaux doivent être annulées

par Amnesty International

Il faut que les autorités saoudiennes annulent la déclaration de culpabilité et la peine de mort prononcées par le Tribunal pénal spécial (TPS) le 9 juillet contre Mohammad bin Nasser al Ghamdi, un enseignant à la retraite âgé de 54 ans poursuivi uniquement en raison de son activité en ligne pacifique sur Twitter et YouTube, et qu'elles



