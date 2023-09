Ukraine/Russie. La publication d’un nouveau manuel scolaire est une tentative flagrante d’endoctriner illégalement les élèves en Russie et dans les territoires ukrainiens sous occupation russe

par Amnesty International

La publication d’un nouveau manuel scolaire d’histoire qui, entre autres choses, justifie la guerre d’agression de la Russie en Ukraine en affirmant qu’il s’agit d’un acte de légitime défense et bafoue le droit des enfants à une éducation adaptée et de qualité, est une tentative dangereuse d’endoctriner les futures générations, a déclaré Amnesty International le […] The post Ukraine/Russie. La publication d’un nouveau manuel scolaire est une tentative flagrante d’endoctriner illégalement les élèves en Russie et dans les territoires ukrainiens sous occupation russe appeared first on Amnesty…



Lire l'article complet