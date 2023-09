Chine : Crimes contre l’humanité incessants visant les Ouïghours

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président chinois Xi Jinping prononçait un discours à Urumqi, dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, le 26 août 2023. © 2023 Shen Hong/Xinhua via Getty Images (New York, le 31 août 2023) – La déclaration du président chinois Xi Jinping concernant l’intention de la Chine de maintenir ses politiques antiterroristes au Xinjiang, dans le nord-ouest du pays, indique la poursuite des crimes contre l’humanité dans cette région, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Il y a un an, le 31 août 2022, le Bureau du Haut-Commissariat des…



