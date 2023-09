RD Congo: Répression meurtrière à Goma

par Human Rights Watch

Les forces de sécurité congolaises ont tué par balle des dizaines de manifestants et en ont blessé des dizaines d'autres, lors de la préparation d'un rassemblement dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 30 août 2023. Les forces de sécurité ont également arrêté plusieurs dizaines de personnes. Une secte mystico-religieuse appelée Foi naturelle judaïque et messianique vers les nations avait prévu de manifester pour demander à la mission de maintien de la paix des Nations Unies et à la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est de quitter le pays. Les…



