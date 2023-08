Sénégal : des experts de l’ONU préoccupés par les mauvais traitements infligés aux talibés

Tout en notant les efforts du Sénégal pour moderniser les écoles coraniques traditionnelles « daraas » et pour lutter contre l’exploitation des enfants, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a déclaré jeudi qu’il demeure très préoccupé par les abus et autres mauvais traitements infligés aux enfants talibés sénégalais et étrangers.



