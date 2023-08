ChatGPT, allié ou adversaire pour l’enseignement des sciences et des mathématiques ?

par Patrick Charland, Professeur titulaire / Full professor, Département de didactique, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Hugo G. Lapierre, Chargé d'enseignement à l'Université de Montréal, Université de Montréal

Pierre-Majorique Léger, NSERC-Prompt Industrial Research Chair in User Experience and Full Professor of IT, HEC Montréal