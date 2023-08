Chine. L’anniversaire du rapport accablant de l’ONU sur le Xinjiang doit alerter et inciter à agir

par Amnesty International

Le premier anniversaire de la publication d'un rapport accablant des Nations unies sur la région autonome ouïghoure du Xinjiang rappelle avec force la nécessité d'amener la Chine à rendre des comptes pour des crimes contre l'humanité, la réponse de la communauté internationale étant « terriblement insuffisante », a déclaré Amnesty International jeudi 31 août. Le 31 août 2022, le



