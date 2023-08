Arabie saoudite : Un homme condamné à mort pour des tweets

par Human Rights Watch

Click to expand Image Muhammad al-Ghamdi. © Privé (Beyrouth, le 29 août 2023) – Un tribunal saoudien a condamné à mort un homme sur la seule base de ses activités sur le réseau X (ex-Twitter) et sur YouTube, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités saoudiennes devraient annuler ce verdict, qui reflète l’escalade de la répression du gouvernement saoudien contre la liberté d’expression et la dissidence politique pacifique dans le pays. Le 10 juillet, la Cour pénale spécialisée (tribunal saoudien antiterroriste) où se déroulait le procès de Mohammed al-Ghamdi, un enseignant saoudien…



