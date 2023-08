Bangladesh. Les autorités doivent libérer immédiatement l’étudiante Khadijatul Kubra

par Amnesty International

À l'occasion de la première année passée en détention provisoire par l'étudiante Khadijatul Kubra au titre de la Loi sur la sécurité numérique au Bangladesh, Nadia Rahman, directrice régionale adjointe par intérim pour l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « L'incarcération de Khadija depuis un an et le refus systématique de lui accorder une […]



