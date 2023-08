Burundi. De nouveaux appels à la libération d’une journaliste, un an après son arrestation

par Amnesty International

Les autorités burundaises devraient ordonner la libération immédiate et sans condition et annuler la condamnation de Floriane Irangabiye, arrêtée arbitrairement le 30 août 2022 et qui purge actuellement une peine de 10 ans d'emprisonnement pour avoir critiqué le gouvernement, ont déclaré Amnesty International, l'Initiative pour les droits humains au Burundi, le Comité pour la protection des journalistes



