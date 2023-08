«Plus d’un million d’années à attendre et se mobiliser» : les familles de disparus célèbrent la Journée internationale des personnes disparues à Beyrouth

par Amnesty International

Des représentant·e·s des familles de victimes de disparitions forcées en Irak, au Liban, en Syrie et au Yémen se réunissent à Beyrouth le 30 août pour demander à leurs gouvernements de respecter leurs droits à la vérité, à la justice et à des réparations, lors d'un événement organisé par Amnesty International à l'occasion de la



