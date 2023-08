Venezuela. Le gouvernement continue à recourir aux détentions arbitraires comme outil de contrôle et de répression

par Amnesty International

Dans le nouveau rapport intitulé Vidas detenidas: Continúan las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela, Amnesty International dénonce la persistance de la politique de répression mise en œuvre par le gouvernement de Nicolás Maduro, et fournit des informations sur les cas de neuf personnes faisant l'objet d'une détention arbitraire dans le cadre de cette politique.



Lire l'article complet