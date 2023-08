Les États-Unis sanctionnent des auteurs d’abus commis dans l’est de la RD Congo

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des combattants du M23 à Kibumba, près de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, le 23 décembre 2022. © 2022 Arlette Bashizi/Reuters Le gouvernement des États-Unis a imposé des sanctions financières et matérielles à l’encontre de six individus, dont le général de brigade Andrew Nyamvumba, un haut commandant de l’armée rwandaise, pour leur soutien à des groupes armés qui commettent des abus dans le conflit qui sévit dans l’est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement américain a également sanctionné le colonel Salomon Tokolonga, commandant…



