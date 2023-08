L'Afrique courtisée par la Chine, la Russie et les États-Unis : pourquoi le continent ne doit pas choisir son camp

Quelque trente ans après la fin de la guerre froide, l'ordre mondial subit une transformation structurelle. La remise en cause de l'hégémonie des États-Unis est au cœur de cette transformation. Ce défi est principalement mené par la Russie et la Chine, qui sont mécontentes des excès de Washington sur la scène mondiale. L'exemple le plus récent de cette rébellion a été l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Fiona Hill, spécialiste américano-britannique des affaires étrangères,