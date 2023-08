Élection partielle: «Jean-Talon mérite un député qui est là pour les bonnes raisons » – GND

En visite au local électoral du candidat solidaire Olivier Bolduc, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a lancé un message aux électeurs et électrices de Jean-Talon à l’aube du déclenchement de l’élection partielle.

« Vous méritez mieux. Vous méritez mieux que des députés qui quittent en plein mandat. Vous méritez mieux que de la chicane et des accusations de mensonge. Vous méritez un député qui est là pour les bonnes raisons et qui est là pour rester. Qui livre la marchandise dans la région de Québec? C’est Québec solidaire. C’est Sol Zanetti et Etienne Grandmont. Cet automne, faites le choix du renouveau et de l’intégrité dans Jean-Talon en votant pour Olivier Bolduc! », a déclaré M. Nadeau-Dubois.

Un député là pour rester

M. Bolduc s’est lui aussi adressé à ses électeurs et électrices, entouré de plusieurs militantes et militants venus préparer la campagne électorale.

« On n’attend pas le déclenchement pour commencer le travail terrain. Déjà 200 militants et militantes se sont inscrits pour faire campagne avec nous. Pendant que la CAQ et le PQ s’accusent de mentir, moi j’ai envie de vous parler. C’est ma troisième campagne dans Jean-Talon. Je suis sur le terrain depuis des années. Je connais le comté comme le fond de ma poche. Je ne vous lâcherai pas, vous êtes ma priorité », a ajouté le candidat solidaire.

Le choix du renouveau

« L’élection dans Jean-Talon ne changera pas la couleur du gouvernement. La question de l’urne, c’est: qui sera le meilleur député pour vous défendre? Pour parler pour vous? Alors à mon tour de poser une question aux gens de Jean-Talon: Qui questionne sans relâche la CAQ sur la crise du logement ? Qui affronte François Legault sur le coût de la vie qui étouffe la classe moyenne ? Qui demande des comptes tous les jours au gouvernement sur l’environnement ? C’est Québec solidaire. Si vous avez envie d’un réel renouveau politique, le choix est clair : c’est Québec solidaire », a conclu Gabriel Nadeau-Dubois.