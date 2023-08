Zimbabwe. Les élections sont entachées par des arrestations arbitraires et la crainte d’une coupure d’Internet

par Amnesty International

Les élections générales au Zimbabwe ont été marquées par des allégations d'intimidation visant des électeurs, l'arrestation de membres du personnel d'organisations de la société civile et des craintes croissantes concernant une coupure d'Internet, a déclaré Amnesty International jeudi 24 août. « Nous sommes profondément préoccupés par les informations inquiétantes faisant état d'actes d'intimidation généralisés visant les électeurs,



