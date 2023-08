Le nombre de morts israéliens et palestiniens au plus haut depuis 2005, selon l'ONU

Plus de 200 Palestiniens et près de 30 Israéliens ont été tués jusqu'à présent cette année dans des manifestations, des affrontements, des opérations militaires, des attaques et d'autres incidents, ce qui dépasse déjà le nombre de morts de l'année dernière, a déclaré l'envoyé de l'ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, lors d'un exposé devant le Conseil de sécurité, lundi.



