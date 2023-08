Soudan : des experts de l’ONU alarmés par le recours généralisé du viol par les Forces de soutien rapide

Des experts des Nations unies ont exprimé, jeudi, leur inquiétude face aux informations faisant état « d’un recours brutal et généralisé au viol et à d’autres formes de violence sexuelle par les Forces de soutien rapide (FSR) » au cours du conflit armé interne qui sévit depuis quatre mois au Soudan, et ont appelé à mettre fin à la violence actuelle.



