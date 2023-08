Amnesty International. La directrice régionale pour les Amériques est nommée au poste de directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques

par Amnesty International

Amnesty International a nommé sa directrice pour les Amériques, Erika Guevara-Rosas, au poste de directrice générale de la recherche, du plaidoyer et des politiques au niveau mondial. Elle aidera à mener l'ambitieux programme de l'organisation en matière de droits humains dans le monde entier. « Alors que le monde est confronté à diverses crises existentielles, qu'il […]



