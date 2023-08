Des personnes fuyant la Russie : « nous aussi, nous avons été privés de “maison” »

par AGHA Caniva Kung

Valeria considère son histoire comme banale : « J’ai quitté la Russie parce que je ne peux pas et ne veux pas garder le silence, et je ne veux pas aller en prison pour cela non plus. » Valeria considère son histoire comme banale : « J’ai quitté la Russie parce que je ne peux pas et ne veux pas garder le silence, et je ne veux pas aller en prison pour cela non plus. »



Lire l'article complet