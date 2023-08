Chine : Combattre le racisme anti-Noirs sur les réseaux sociaux

par Human Rights Watch

Click to expand Image Collage of news headlines on anti-Black racism in China. © 2023 Human Rights Watch (New York) – Le gouvernement chinois devrait reconnaître et condamner le racisme anti-Noirs qui prévaut sur l’Internet chinois et adopter des mesures pour promouvoir la tolérance et lutter contre les préjugés, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les plateformes de réseaux sociaux chinoises, qui s’empressent de supprimer les contenus critiques à l’égard du gouvernement chinois, devraient retirer les contenus racistes qui violent les règles destinées à leurs communautés en matière…



Lire l'article complet