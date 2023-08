Égypte. La « décennie de la honte » : des centaines de personnes tuées en toute impunité lors du massacre de Rabaa

par Amnesty International

Le 10e anniversaire du massacre de Rabaa rappelle cruellement que l'impunité pour la mort de plus de 900 personnes a ouvert la voie à une offensive contre la dissidence pacifique, une érosion des garanties d'équité des procès au sein du système pénal et une cruauté indicible à l'intérieur des prisons ces 10 dernières années, a déclaré Amnesty International



