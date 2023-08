Équateur. Les autorités doivent protéger les droits humains face aux violences préélectorales

par Amnesty International

Réagissant à l'assassinat, le 9 août, du candidat à la présidence Fernando Villavicencio, Erika Guevara-Rosas, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Amnesty International est extrêmement préoccupée par l'actuel climat de violence en Équateur, marqué par une forte hausse du nombre d'homicides et, ces dernières semaines, une série d'assassinats de personnes candidates à des



