Niger : Il faut garantir la sécurité et les droits du président

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des manifestants protestent contre la détention du président Mohamed Bazoum par l'armée à Niamey, au Niger, le 26 juillet 2023. © 2023 AFP via Getty Images (Nairobi) – Les auteurs du coup d’État militaire au Niger devraient assurer la sécurité et le bien-être du président qu’ils ont renversé, Mohamed Bazoum, de sa famille et d’autres personnes qu’ils détiennent arbitrairement, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les militaires devraient respecter les droits humains fondamentaux, notamment en remettant en liberté les personnes emprisonnées arbitrairement, et effectuer…



