Afghanistan : La répression se durcit 2 ans après le retour au pouvoir des talibans

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des femmes afghanes reçoivent des rations de nourriture distribuées par une organisation d’aide humanitaire à Kaboul, en Afghanistan, le 28 mai 2023. © 2023 Ebrahim Noroozi/AP Photo (New York) – Les autorités du régime des talibans ont accentué les restrictions déjà drastiques aux droits des femmes et des filles et à l’encontre des médias depuis qu’elles ont pris le contrôle de l’Afghanistan le 15 août 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Au cours de ces deux dernières années, les autorités talibanes ont privé les femmes et les filles de leurs droits à l’éducation,…



Lire l'article complet