Niger : Les nouvelles autorités doivent mettre fin aux arrestations et détentions arbitraires

par Amnesty International

Réagissant aux arrestations du président Mohamed Bazoum et du ministre de l'Intérieur Hama Amadou Souley ainsi que d'autres responsables politiques, Habibatou Gologo, directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, a déclaré : « Les autorités nigériennes doivent de toute urgence protéger et respecter les droits humains. Personne ne devrait être […]



