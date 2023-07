Zimbabwe. Les élections ont lieu dans un climat de violations systématiques des droits humains et de criminalisation des détracteurs du pouvoir

par Amnesty International

Les élections générales au Zimbabwe vont se dérouler après cinq années de répression brutale et systématique des droits humains, et dans un contexte marqué par les récentes restrictions imposées aux rassemblements de l'opposition politique, l'interdiction des manifestations et la criminalisation des détracteurs du pouvoir, a déclaré Amnesty International le 26 juillet 2023, à l'approche du scrutin



