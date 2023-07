Des experts de l’ONU se félicitent de l'organisation du 1er sommet fiscal d’Amérique latine et des Caraïbes

Des experts indépendants* de l’ONU ont salué, mardi, la tenue prochaine du premier Sommet de l’Amérique latine et des Caraïbes pour un ordre fiscal mondial inclusif, durable et équitable, qui se tiendra à Cartagena de Indias, en Colombie, les 27 et 28 juillet 2023.



Lire l'article complet