Singapour. Il faut stopper les exécutions imminentes et illégales pour trafic de stupéfiants

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles deux exécutions pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants doivent avoir lieu mercredi 26 et vendredi 28 juillet, Chiara Sangiorgio, spécialiste de la peine de mort à Amnesty International, a déclaré : « Il est inadmissible que les autorités de Singapour continuent de procéder à des exécutions au nom […]



