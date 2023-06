Afghanistan. Au Panjshir, les attaques des talibans s’apparentent à une sanction collective, qui constitue un crime de guerre – Nouveau rapport

par Amnesty International

Les talibans commettent un crime de guerre en infligeant une sanction collective à la population civile de la province du Panjshir en Afghanistan, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 8 juin 2023. Intitulé 'Your Sons Are In The Mountains': The Collective Punishment of Civilians In Panjshir by the Taliban, ce rapport recense […]



