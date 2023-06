Soudan : 280 enfants et 70 employés d’un orphelinat de Khartoum évacués en lieu sûr

Communiqué de presse | Plus de 280 enfants et 70 employés de l’orphelinat Maygoma, qui s’est retrouvé au cœur de violents combats, ont été évacués vers un endroit plus sûr à l’extérieur de Khartoum.



Lire l'article complet