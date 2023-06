Myanmar : Des avocats sont harcelés et arrêtés

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des avocats roulant à moto à Mandalay, au Myanmar, le 15 février 2021, faisaient le salut a trois doigts pour montrer leur opposition au coup d'État militaire mené deux semaines auparavant. © 2021 Frontier Magazine Les avocats qui, au Myanmar, défendent des personnes ayant manifesté contre le coup d’État de 2021 et d’autres détracteurs du régime font l’objet de menaces, d’arrestations et de poursuites de la part de la junte militaire. Certains qui sont emprisonnés ont été torturés ou maltraités. Les autorités militaires imposent systématiquement des obstacles et des…



Lire l'article complet