Les prix des produits alimentaires au plus bas depuis deux ans (FAO)

L’indice des prix des produits alimentaires de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) est tombé en mai à son plus bas depuis deux ans, le fort recul des cours des huiles végétales, des céréales et des produits laitiers ayant compensé les hausses des prix du riz, du sucre et de la viande.



