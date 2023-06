Nigeria. La suppression d’une subvention pour l’achat de carburant ne doit pas exacerber la pauvreté

par Amnesty International

Réagissant à la pénurie de carburant qui s'annonce au Nigeria, causée par le retrait d'une subvention publique, Isa Sanusi, directeur par intérim d'Amnesty International Nigeria, a déclaré : « La décision du président Bola Tinubu de mettre fin au subventionnement de l'achat de carburant terrifie des millions de Nigérian·e·s, qui craignent les répercussions que cela aura sur […]



