Ukraine. Des tirs de missiles russes tuent un enfant pendant la Journée internationale de l’enfance

par Amnesty International

En réaction aux tirs de missiles russes qui auraient fait sept morts, dont une mère et son enfant, et de nombreux blessés, Denis Krivosheev, directeur adjoint du programme Europe de l'Est et Asie centrale d'Amnesty International, a déclaré : « Au moment où l'Ukraine et d'autres pays de la région célèbrent la Journée internationale de l'enfance, il […]



