Italie. Nouvelle investigation : des révélations accablantes sur des noyades qui auraient pu être évitées

par Amnesty International

En réaction à la nouvelle enquête de Lighthouse Reports, qui dévoile des révélations sur le naufrage au large de Steccato di Cutro en février, en Italie, ayant conduit à la mort d'au moins 94 personnes, alors que l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex et les autorités italiennes savaient qu'elles étaient en danger, Eve Geddie, […]



