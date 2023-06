Soudan : Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait prendre des mesures concrètes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies (photo d'archives). © 2016 Andrew Kelly/Reuters (Nairobi) – Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait prendre des mesures plus fermes pour inverser la détérioration rapide de la situation humanitaire et des droits humains au Soudan, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Lors de la discussion du Conseil de sécurité du 2 juin 2023 sur le renouvellement de la Mission intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan (MINUATS), tous les pays membres du Conseil, notamment ses trois membres…



