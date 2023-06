Iran. Frénésie d’exécutions dans les prisons pour des infractions liées aux stupéfiants : les chiffres ont quasiment triplé cette année

par Amnesty International

Les autorités iraniennes ont exécuté au moins 173 personnes condamnées pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants depuis le début de l'année, à l'issue de procès systématiquement iniques, soit près de trois fois plus que l'année dernière sur la même période, a déclaré Amnesty International le 2 juin 2023. Les exécutions pour des infractions […]



