Angola. Un militant gravement malade est maintenu en détention depuis plus de 500 jours, alors qu’un juge a ordonné sa libération

par Amnesty International

Les autorités angolaises doivent libérer Tanaice Neutro, un militant détenu arbitrairement depuis plus de 500 jours alors qu'il souffre de graves problèmes de santé, a déclaré Amnesty International le 31 mai 2023. Tanaice Neutro a été arrêté le 13 janvier 2022 en lien avec la publication en ligne d'une vidéo dans laquelle il aurait qualifié le président angolais



