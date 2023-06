Pays-Bas. La police bafoue les droits des manifestant·e·s pacifiques

par Amnesty International

La surveillance illégale des manifestant·e·s pacifiques aux Pays-Bas sape le droit à la vie privée et a un effet dissuasif sur le droit de manifester, écrit Amnesty International Pays-Bas dans un rapport publié le 1er juin 2023. Intitulé Unchecked power: ID checks and collection of data from peaceful protesters in the Netherlands, ce rapport dévoile que la supervision et le contrôle des méthodes de surveillance de […] The post Pays-Bas. La police bafoue les droits des manifestant·e·s pacifiques appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet