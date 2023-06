Union européenne. Le vote du Parlement européen en faveur d’une nouvelle loi sur la diligence requise des entreprises devrait renforcer les droits humains

par Amnesty International

En réaction à un vote du Parlement européen, jeudi 1er juin, en faveur d'un projet de loi concernant les responsabilités des entreprises à l'égard des droits humains et de l'environnement, baptisé Directive sur la diligence raisonnable des entreprises en matière de développement durable, Hannah Storey, conseillère politique d'Amnesty International sur la responsabilité des entreprises en matière […]



