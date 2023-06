Moins de cours de natation et pénurie de sauveteurs : les risques liés à la baignade pourraient augmenter cet été

par Audrey R. Giles, Professor in Human Kinetics, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Sofia Pantano, Masters Student, Human Kinetics, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa

Umerdad Khudadad, PhD Student, School of Human Kinetics, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa