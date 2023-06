Bosnie-Herzégovine. Condamnations pour crimes de guerre : un moment historique pour la justice internationale

par Amnesty International

En réaction à la décision de la Chambre d’appel du Mécanisme international de l’ONU appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux, qui confirme les verdicts de culpabilité des anciens chefs du renseignement de l’État serbe Jovica Stanišić et Franko Simatović, et porte leurs peines de prison de 12 à 15 ans chacun, Jelena Sesar, chercheuse […] The post Bosnie-Herzégovine. Condamnations pour crimes de guerre : un moment historique pour la justice internationale appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet