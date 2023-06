Suisse. La modification de la loi sur le viol est «une victoire historique pour les droits humains»

par Amnesty International

En réaction à la décision du Conseil national suisse de modifier la législation actuelle et de reconnaître dans la loi que « tout rapport sexuel contre la volonté d’une autre personne » constitue un viol, Cyrielle Huguenot, responsable Droits des femmes à Amnesty International Suisse, a déclaré : « Le vote d’aujourd’hui est une victoire historique, non seulement pour […] The post Suisse. La modification de la loi sur le viol est «une victoire historique pour les droits humains» appeared first on Amnesty International. ]]>



