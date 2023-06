Les États doivent demander aux Émirats arabes unis d’améliorer leur triste bilan en matière de droits afin de garantir le bon déroulement de la réunion sur le climat

par Amnesty International

Les États participant à la réunion sur le climat qui débutera le 5 juin à Bonn, et qui doit contribuer à fixer le programme de la COP28 qui se tiendra à Dubaï cette année, doivent engager les Émirats arabes unis à améliorer leur très préoccupant bilan en matière de droits humains afin de garantir le bon […] The post Les États doivent demander aux Émirats arabes unis d’améliorer leur triste bilan en matière de droits afin de garantir le bon déroulement de la réunion sur le climat appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet