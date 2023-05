International. Les réparations pour les Rohingyas et les droits humains doivent figurer en tête de l’ordre du jour de l’Assemblée générale de Meta

par Amnesty International

À l’approche de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Meta, qui se tiendra mercredi 31 mai, Pat de Brún, directeur du programme d’Amnesty International consacré à l’obligation de rendre des comptes pour les géants technologiques et directeur adjoint d’Amnesty Tech, a déclaré : « Il est plus que temps pour Meta d’assumer ses responsabilités et d’offrir un recours […] The post International. Les réparations pour les Rohingyas et les droits humains doivent figurer en tête de l’ordre du jour de l’Assemblée générale de Meta appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet