Ouganda. La promulgation d’une loi contre l’homosexualité est une grave atteinte aux droits humains

par Amnesty International

En réaction à l'annonce de la promulgation par le président ougandais Yoweri Museveni de la proposition de loi de 2023 portant répression de l'homosexualité, qui rend passibles de poursuites pénales les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, Flavia Mwangovya, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique et les Grands Lacs […]



