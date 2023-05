Podcast « Zootopique » : Stressé comme un poisson dans l’eau

par Thierry Morin, Responsable de l’unité de virologie, immunologie et écotoxicologie des poissons, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)

Benoît Tonson, Chef de rubrique Science + Technologie, The Conversation France

Morgane Danion, Chargée de projets scientifiques en immuno-écotoxicologie, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses)