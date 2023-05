Gambie: Les conséquences dévastatrices de la surpêche sur la population locale

par Amnesty International

Le gouvernement de la Gambie doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, lutter contre la surpêche et améliorer la transparence des accords concernant la pêche afin de protéger la population locale, indique Amnesty International dans un nouveau rapport publié mercredi 31 mai. Ce document, intitulé […]



