L’utilisation abusive du gaz lacrymogène tue et blesse des manifestant·e·s dans le monde – mise à jour du site Internet interactif

par Amnesty International

Le recours abusif au gaz lacrymogène par les forces de sécurité, dans le cadre de mesures répressives brutales contre des manifestations en Iran, au Pérou et au Sri Lanka l’an dernier, caractérise les nombreux nouveaux cas décrits sur le site d’Amnesty International consacré à cette question, Gaz lacrymogène : Une enquête, qui vient d’être mis à […] The post L’utilisation abusive du gaz lacrymogène tue et blesse des manifestant·e·s dans le monde – mise à jour du site Internet interactif appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet